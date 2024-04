NSi protestira zaradi načina vodenja sej odbora DZ za zdravstvo

Ljubljana, 17. aprila - Poslanska skupina NSi izraža globoko nestrinjanje in protest v zvezi z načinom vodenja sej odbora DZ za zdravstvo. Poslancem Svobode očita zlorabo postopka v zvezi s predlogom za razpis posvetovalnega referenduma o pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, so zapisali v sporočilu. Napovedali so obstrukcijo te točke.