Koalicija bi volivce vprašala, ali naj se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Ljubljana, 7. marca - Poslanke in poslanci koalicije so v DZ vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma o obravnavi ureditve pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Predlagajo, da se volivke in volivce na referendumu vpraša: "Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?".