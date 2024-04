Predlog za posvetovalni referendum o uporabi konoplje po mnenju odbora DZ primeren

Ljubljana, 15. aprila - V odboru DZ za zdravstvo so danes predlog za razpis posvetovalnega referenduma o uporabi konoplje ocenili za primernega. Za je glasovalo devet koalicijskih poslancev. Razprava odbora je sicer minila v znamenju proceduralnih zapletov in očitkih poslanske skupine SDS o proceduralnih nepravilnostih. V SDS so sejo ob glasovanju protestno zapustili.