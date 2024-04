SDS: V DZ je umrla pravna država

Ljubljana, 17. aprila - V SDS so kritični do ravnanj koalicije in predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič, ki opoziciji omejujeta vzvode, ki jih ima na voljo, sta danes ocenila prvak SDS Janez Janša in vodja poslancev SDS Jelka Godec. Slednja je ocenila, da je v DZ umrla pravna država, Janša pa, da se v DZ posnemajo prakse ljubljanskega mestnega sveta.