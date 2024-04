Bank of America kljub padcu dobička in prihodkov presegla pričakovanja analitikov

New York, 17. aprila - Ameriška banka Bank of America je v prvem četrtletju letošnjega leta v medletni primerjavi utrpela 18-odstotni padec dobička in 1,6-odstotni upad prihodkov. S poslovnimi rezultati je vseeno presegla pričakovanja analitikov Wall Streeta, je poročala televizija CNBC.