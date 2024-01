Enkratni stroški poslabšali poslovne rezultate velikih ameriških bank

New York, 12. januarja - Ameriški banki Bank of America in Citigroup sta v zadnjem lanskem četrtletju dosegli slabše poslovne rezultate, banka Wells Fargo pa je ob rasti dobička napovedala slabše rezultate v letošnjem letu. Kot poročajo tuje agencije in mediji, so slabši rezultati predvsem posledica enkratnih stroškov, povezanih z lanskim propadom nekaterih ameriških bank.