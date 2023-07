Bank of America v drugem četrtletju nad pričakovanji analitikov

New York, 18. julija - Ameriški bančni velikan Bank of America je v drugem letošnjem četrtletju vknjižil 7,41 milijarde dolarjev (6,58 milijarde evrov) dobička, kar je 19 odstotkov več kot v enakem obdobju lani in nad pričakovanji analitikov. Ti boljši rezultat pripisujejo trdovratno visokim obrestnim meram, poročajo tuje tiskovne agencije.