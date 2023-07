Bank of America obtožena oderuških provizij in odpiranja lažnih računov

New York, 11. julija - Ameriški zvezni regulatorji so danes banko Bank of America obtožili, da je oškodovala stranke z dvojnim zaračunavanjem provizij, odtegovanjem nagrad za kreditne kartice in odpiranjem lažnih računov, kar pomeni kršitev različnih zakonov o finančnem varstvu potrošnikov. Plačati mora 250 milijonov dolarjev kazni.