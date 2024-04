Zunanje ministrstvo odsvetuje vsa potovanja v Izrael

Ljubljana, 16. aprila - Ministrstvo za evropske in zunanje zadeve (MZEZ) slovenskim državljanom zaradi razmer v Izraelu iz varnostnih razlogov odsvetuje vsa potovanja v to državo. Zanjo po novem velja najvišja stopnja previdnosti, ministrstvo pa slovenskim državljanom v Izraelu priporoča, naj ravnajo previdno ter sledijo in upoštevajo navodila lokalnih oblasti.