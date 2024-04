Mediji: Izrael želi odgovoriti Iranu brez sprožitve regionalne vojne

Tel Aviv, 15. aprila - Izraelski vojni kabinet je danes tri ure razpravljal o morebitnih odgovorih na nedavni iranski napad z droni in raketami. Po navedbah izraelskih medijev so preučili več možnosti, želja odločevalcev pa naj bi bila, da izvedejo povračilne ukrepe, ki bi bili boleči za Iran, a hkrati ne bi privedli do širšega regionalnega konflikta.