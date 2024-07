11 dni do OI - Pariz ozadje in navdih za nešteto filmov

Ljubljana, 15. julija - Pariz je s svojo romantično privlačnostjo, znamenitostmi in bogato kulturno zgodovino služil kot očarljivo ozadje in navdih za ogromno filmov, zato je pomemben del kinematografske zgodovine.

Casablanca (1942)

Čeprav so Casablanco večinoma snemali v studiih Warner Bros v Kaliforniji, so bili ključni prizori tega klasičnega filma postavljeni v Pariz. Mesto služi kot osrednji spomin za glavnega junaka Ricka Blaina (Humphrey Bogart) in njegovo izgubljeno ljubezen Ilso Lund (Ingrid Bergman).

Američan v Parizu (1951)

Muzikal, v katerem igrata Gene Kelly in Leslie Caron, opisuje lepoto Pariza po drugi svetovni vojni. Film prikazuje ikonične lokacije, kot so reka Sena, Louvre in Eifflov stolp, z nepozabno plesno sekvenco, postavljeno pred slovitimi znamenitostim Pariza.

Šarada (1963)

Šarada (Charade) z Audrey Hepburn in Caryjem Grantom v glavnih vlogah je napeta vohunska romantična komedija-triler s Parizom v šestdesetih let prejšnjega stoletja. Film izpostavlja različne lokacije, vključno z Elizejskimi poljanami, Louvrom in mostom Pont au Double.

Paris, Teksas (1984)

Obstaja drama v režiji Wima Wendersa z imenom Paria v naslovu, ki pa se ne dogaja v francoski prestolnici. Zgodba o moškem, ki tava po puščavi in skuša ponovno vzpostaviti stik s svojo odtujeno družino, se dogaja v Parisu v Teksasu v ZDA. Kar 20 mest v 19 ameriških zveznih državah je poimenovanih Paris.

Notredamski zvonar (1996)

Med vsemi znamenitostmi Pariza zagotovo izstopa pariška katedrala Notre Dame. Za izjemno priljubljenost tega sakralnega objekta je bil zaslužen tudi roman Victorja Hugojo Notredamski zvonar, ki je doživel številne upodobitve v slikarstvu, operi, gledaliških predstavah, filmih, animiranih filmih in televizijskih serijah.

Amelie (2001)

Amelie (Le Fabuleux destin d'Amelie Poulain) z Audrey Tautou v glavni vlogi je bil priljubljen francoski romantični film francoskega režiserja Jean-Pierra Jeuneta, ki spremlja pustolovščine dekleta z imenom Amelie. Posnet je bil predvsem v soseski Montmartre. V filmu so prikazane slikovite ulice, kavarne in edinstvene značilnosti območja, režiser pa je odlično ujel očarljivost mesta.

Pred sončnim zahodom (2004)

Drugi del trilogije Pred Richarda Linklaterja, Pred sončnim zahodom, je v celoti postavljen v Pariz. Film spremlja Jesseja (Ethan Hawke) in Celine (Julie Delpy), ki se potepata po mestu, se vračata v svojo preteklost in skupaj raziskujeta možnosti za skupno prihodnost. Ikonične lokacije vključujejo bregove Sene in knjigarno Shakespeare and Company.

Neslavne barabe (2009)

Ob naštevanju kinematografske zgodovine Pariza ne gre brez omembe ameriškega režiserja Quentina Tarantina, ki si je prav okupirani Pariz izbral za ključno prizorišče svoje zgodovinske vojne epopeje. Film Neslavne barabe (Inglourious Basterds) z elementi črne komedije podaja alternativno videnje zgodovine druge svetovne vojne z ženskim likom judovske begunke Shosanne Dreyfus (Melanie Laurent) v glavni vlogi ter diaboličnim nacističnim polkovnikom Hansom Landom (Christoph Waltz). Vrhunec filma se odvije v pariškem kinu, ki ga glavna junakinja izbere za prizorišče maščevanja za poboj njene družine.

Izvor (2010)

Četudi Pariz služi kot ključna lokacija v znanstvenofantastičnem filmu Izvor (Inception) Christopherja Nolana, je bila večina pariških prizorov posnetih v Londonu in Los Angelesu. Pri slavnem prizoru, v katerem se mesto Pariz v podobi iz zrežiranih sanj zloži vase, je bil posnet kot kombinacija vizualnih učinkov.

Polnoč v Parizu (2011)

Polnoč v Parizu (Midnight in Paris) je romantična fantazijska komedija, ki jo je napisal in režiral Woody Allen in v kateri igra Owen Wilson. Film prikazuje mesto s prizori, postavljenimi na Montmartre, v luksemburške vrtove in Versajsko palačo. Vsebuje tudi potovanje skozi čas, ki protagonistu omogoča hkratno sobivanje s slavnimi umetniki in pisatelji iz dvajsetih let prejšnjega stoletja, ki so živeli in bivali v Parizu ter tam iskali navdih za ustvarjanje.

Misija nemogoče

Tudi pustolovsko-vohunska franšiza Misija nemogoče se je ustavila v Parizu. Glavni junak tajni agent Ethan Hunt (Tom Cruise) je v dveh filmih Misije nemogoče obiskal pariško metropolo. V petem delu Odpadniška nacija (Rogue Nation, 2015) se skriva v sobi v središču Pariza. Eifflov stolp je viden iz okna. Tudi naslednje, šesto nadaljevanje franšize Izpad (Fallout) iz leta 2018, je bilo posneto v Parizu z vratolomnimi prizori skokov in razburljivimi uličnimi pregoni mimo največjih pariških znamenitosti.

Varuhi formule (2023)

Filmsko dogajanje v srbsko-slovenski-francoski koprodukciji Varuhi formule (Čuvari formule) srbskega režiserja Dragana Bjelogrlića je postavljeno v Pariz, kjer poteka drama jugoslovanskih znanstvenikov po dolgo zamolčani nuklearni nesreči v srbski Vinči konec petdesetih prejšnjega stoletja. Film pa ni bil posnet samo v Franciji, prizore Pariza so posneli tudi v središču Škofje Loke na terasi kavarne Homan.