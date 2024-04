Zelenski poziva k enotnemu globalnemu odzivu na napade Irana in Rusije

Kijev, 15. aprila - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo obsodil napade Irana na Izrael in pozval k enotnemu globalnemu odgovoru na teror Moskve in Teherana. Kot je zapisal na družbenem omrežju X, dejanja Irana ogrožajo ves Bližnji vzhod in svet, prav tako kot dejanja Rusije grozijo, da bodo prerasla v večji konflikt.