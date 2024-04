Slovenija na današnjem zasedanju VS ZN za vrnitev k diplomaciji

Ljubljana, 14. aprila - Slovenija bo na današnjem zasedanju Varnostnega sveta ZN ponovno pozvala k premirju na Bližnjem vzhodu in umiritvi razmer, je napovedala zunanja ministrica Tanja Fajon. Na zasedanju v New Yorku, ki je bilo sklicano po iranskih napadih na Izrael, bo po navedbah MZEZ pokazala tudi vso angažiranost za celovit pristop in vrnitev k diplomaciji.