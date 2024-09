Združeni narodi po napadu na Bejrut pozivajo k zadržanosti

New York, 20. septembra - Zaradi zaostrovanja napetosti po današnjem izraelskem zračnem napadu na Bejrut, v katerem je bil ubit visoki predstavnik libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah, so Združeni narodi izrazili zaskrbljenost in pozivajo vse vpletene strani k skrajni zadržanosti, je sporočil tiskovni predstavnik generalnega sekretarja ZN Stephane Dujarric.