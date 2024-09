Misija ZN v Libanonu: Do sabotaže elektronskih naprav prišlo pred dostavo v Libanon

Bejrut, 20. septembra - Prve preiskave libanonskih oblasti po valu eksplozij elektronskih naprav, ki so v torek in sredo terjale najmanj 37 smrtnih žrtev in ranile več kot 3000 ljudi, so pokazale, da so eksploziv vanje namestili še pred dostavo v državo, je v četrtek sporočila misija ZN v Libanonu, ki je za "teroristični napad" okrivila Izrael.