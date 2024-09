ZDA in Francija pozvala k umirjanju razmer na Bližnjem vzhodu

Pariz, 20. septembra - ZDA in Francija sta sprtim stranem na Bližnjem vzhodu poslala skupen poziv za umirjanje razmer po zadnjem zaostrovanju med Libanonom in Izraelom, sta v četrtek v Parizu novinarjem povedala ameriški državni sekretar Antony Blinken in francoski zunanji minister Stephane Sejourne.