Izrael po iranskih napadih znova odprl zračni prostor

Tel Aviv/Teheran, 14. aprila - Izrael je danes preklical splošno nevarnost, ob 7.30 po lokalnem času pa je znova odprl zračni prostor, ki je bil pred tem spričo iranskih napadov z droni in raketami zaprt od sobote zvečer. Zračni prostor so povsem odprli tudi v sosednji Jordaniji ter v Iraku in Libanonu, ne pa tudi v Iranu.