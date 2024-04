Iran z droni in raketami prvič neposredno napadel Izrael

Jeruzalem/Teheran, 14. aprila - Iran je v soboto sprožil prvi neposredni napad na ozemlje Izraela z več kot 300 droni in raketami, vendar so jih izraelske obrambne sile s pomočjo zaveznikov večino sestrelile, še preden so priletele nad Izrael. O smrtnih žrtvah ne poročajo. Iz sveta se vrstijo izrazi obsodbe in pozivi k zadržanosti, sklicana je seja Varnostnega sveta ZN.