Iran po mesecih napetosti grožnje proti Izraelu zamenjal z orožjem

Teheran/Tel Aviv, 14. aprila - Odnosi med Iranom in Izraelom, ki jih zaznamujejo desetletja sovražnosti, so se nevarno zaostrili po domnevnem izraelskem napadu na iranski konzulat v sirskem Damasku. Iran je obljubil maščevanje za napad, v katerem so bili ubiti tudi poveljniki iranske revolucionarne garde. V soboto je na Izrael izstrelil več kot 300 brezpilotnih letal in raket.