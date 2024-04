Slovenija v podpis sporazuma o sodelovanju pri raziskavah planetov

Ljubljana, 11. aprila - Slovenija bo podpisala sporazum Artemis. Gre za multilateralni mednarodni akt, ki vzpostavlja okvir za sodelovanje pri civilnem raziskovanju in miroljubni uporabi Lune, Marsa in drugih planetov. Sodelovanje po navedbah vlade prinaša veliko novih priložnosti za industrijo in znanstvene raziskave v Sloveniji.