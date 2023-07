Esa pohvalila dosežke Slovenije na področju vesoljskega sektorja

Ljubljana, 19. julija - Članice Evropske vesoljske agencije (Esa) bodo decembra prihodnje leto odločale o polnopravnem članstvu Slovenije. To bi slovenskim podjetjem in institucijam omogočilo krepitev sodelovanja z agencijo, so pojasnili po današnjem srečanju gospodarskega ministra Matjaža Hana z delegacijo Ese. Ta je pohvalila dosedanje dosežke Slovenije na tem področju.