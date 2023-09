Slovenija in Luksemburg krepita sodelovanje na področju vesoljskih tehnologij

Luxembourg, 12. septembra - Premierja Slovenije in Luksemburga Robert Golob in Xavier Bettel sta danes na slovensko-luksemburškem poslovnem forumu podpisala memorandum, s katerim želita državi okrepiti sodelovanje na področju vesoljskih tehnologij. Na forumu so poleg podjetij iz vesoljskega sektorja sodelovala tudi podjetja iz turistične in lesarske industrije.