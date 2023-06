ESA objavila razpis za slovenska podjetja in institucije

Ljubljana, 23. junija - Evropska vesoljska agencija (ESA) je objavila četrti razpis za slovenska podjetja in institucije za zbiranje okvirnih predlogov projektov izbranih tipov aktivnosti z namenom krepitve vesoljskega sektorja v Sloveniji. Razpis v skupni vrednosti 1,5 milijona evrov je objavljen na portalu ESA STAR, odprt je do 29. avgusta do 13. ure.