Bolonjski sejem: Netflix ni grožnja založništvu in branju, prej nasprotno

Bologna, 10. aprila - Bolonjski knjižni sejem je pokazatelj globalnega stanja v založniški industriji na nekaj tisoč kvadratnih metrih, a trendi se hitro spreminjajo. Poznavalca področja sta za STA ocenila, da so se knjige in založništvo po epidemiji covida-19 vrnili, vse bolj razširjene video vsebine, kot je Neftlix, pa niso grožnja panogi in branju, prej nasprotno.