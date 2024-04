Sejem v Bologni odprt: čas za zgodbe podob

Bologna, 8. aprila - V Bologni so dopoldne slovesno odprli letošnji 61. mednarodni sejem knjig za otroke in mladino, na kateri se kot častna gostja predstavlja Slovenija. Knjige so lahko gradniki in dajejo smisel mnogim mladim generacijam, je ob razstavljeni slovenski produkciji povedal državni sekretar na ministrstvu za kulturo Marko Rusjan.