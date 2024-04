SOS za vode: Ekološko stanje kraških voda dobro, ogrožajo jih vse hujše suše

pripravl Gregor Mlakar

Pivka, 12. aprila - Kraške reke, med njimi Reka in Pivka, so na podlagi rezultatov analiz posebnih onesnaževal uvrščene med reke v dobrem ekološkem stanju. Kot so za STA še povedali na Arsu, je z vidika ekološkega stanja še najbolj ogrožena Pivka v spodnjem toku. Kraške reke so sicer posebej ranljive. Ogrožajo jih vse bolj ekstremne vremenske razmere, posebej suša.