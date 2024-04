SOS za vode: Poplave poslabšale stanje reke Meže, ribiči zaskrbljeni

piše Vesna Pušnik Brezovnik

Mežica, 5. aprila - Če se je ekološko in kemijsko stanje reke Meže v zadnjih desetletjih izboljševalo, pa so lanske poplave stanje reke kot take precej poslabšale. Dodatno na reko in življenje v njej slabo vplivajo še za varnost prebivalcev ob reki nujna sanacijska dela v in ob strugi. Ribiči so zaskrbljeni, stanje opisujejo kot kaotično in težko.