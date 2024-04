SOS za vode: Ekološko stanje najbolj izpostavljenih rek že pred poplavami večinoma ni bilo dobro

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 5. aprila - Poplave avgusta lani so najbolj prizadele porečja devetih rek, pri katerih pa ekološko stanje že pred poplavami večinoma ni bilo dobro, zato je možno, da bo prišlo do poslabšanja stanja. Kako obsežni bodo vplivi teh poplav in tudi nadaljnjih sanacijskih ukrepov, pa bo pokazal šele monitoring v daljšem časovnem obdobju, pravijo na Arsu.