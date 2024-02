Inštitut 8. marec zagnal kampanjo za varen in dostopen splav v Evropi

Ljubljana, 26. februarja - Inštitut 8. marec je zagnal kampanjo za varen in dostopen splav po Evropi, s katero želijo zagotoviti, da se lahko vsak svobodno odloča o svojem telesu, so izpostavili na novinarski konferenci. Del kampanje, kjer med drugim sodelujejo z aktivistkami iz Španije, Francije in Poljske, je peticija, v okviru katere pričakujejo več kot 300.000 podpisov.