Inštitut 8. marec ob obisku Dudo sprašuje o njegovi podpori prepovedi splava

Ljubljana, 20. marca - Aktivistke Inštituta 8. marec so ob začetku obiska poljskega predsednika Andrzeja Dude opozorile, da je Poljska ena od držav z najbolj restriktivno zakonodajo o splavu v Evropi. V solidarnosti s Poljakinjami so zato danes pred državnim zborom v Ljubljani Dudi pustile sporočilo, v katerem so ga vprašale, zakaj podpira prepoved splava v domovini.