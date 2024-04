V ruskem napadu na Harkov trije mrtvi

Kijev, 10. aprila - V ruskem napadu na regijo Harkov so bili danes ubiti trije ljudje, še štirje pa so bili ranjeni, so sporočile ukrajinske oblasti. Ukrajina je bila tudi ponoči tarča ruskih napadov z raketami in droni, pri čemer sta bila v regijah Mikolajiv in Odesa poškodovana dva energetska objekta.