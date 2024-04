Rimac bo razvijal baterijske sisteme za BMW

Zagreb, 13. aprila - Hrvaški proizvajalec sistemov za električne pogone in baterijske sisteme za proizvajalce avtomobilov Rimac Technology bo razvijal in izdeloval sisteme za bavarsko skupino BMW. Kot so ta teden sporočili iz hrvaškega podjetja, gre za njihov največji projekt doslej, ki bo zahteval tudi občutno povečanje proizvodnih zmogljivosti.