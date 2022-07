S proizvodne linije v Zagrebu prišel prvi primerek nevere

Zagreb, 13. julija - Iz proizvodnega obrata skupine Rimac v Zagrebu je prišel prvi primerek avtomobila nevera. Paradni električni hiperavtomobil so razvijali in testirali pet let. V tem času so izdelali 18 prototipov, opravili 45 testov trčenj ter končali homologacijo vozil v Evropski uniji in ZDA, so sporočili iz podjetja.