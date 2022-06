Pol milijarde evrov novih investicij za Rimca

Zagreb, 1. junija - Hrvaška avtomobilska družba Rimac Group je v zadnjem investicijskem krogu zbrala 500 milijonov evrov, s čimer je tržna vrednost družbe presegla dve milijardi evrov. Med novimi vlagatelji sta družbi SoftBank in Goldman Sachs, v tem krogu investicij pa sta sodelovala tudi dosedanja vlagatelja Porsche in InvestiIndustrial, so sporočili iz družbe.