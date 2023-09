Volkswagen postal ekskluzivni uvoznik vozil Bugatti in Rimac za ZDA

Zagreb, 23. septembra - Podjetje Bugatti Rimac je podpisalo pogodbo z družbo Volkswagen Group of America o ekskluzivnem uvozu vozil Bugatti in Rimac v ZDA, so sporočili iz hrvaške avtomobilske skupine Rimac Group. Hčerinsko podjetje nemškega avtomobilskega velikana tako širi svoj portfelj znamk tudi na t. i. hiper zmogljiva športna vozila.