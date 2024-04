Neuspešna mediacija za Fides razočaranje, zdravniška stavka se nadaljuje

Ljubljana, 9. aprila - Po neuspešni mediaciji med vlado in zdravniškim sindikatom Fides slednji nadaljuje stavko. Predsednik sindikata Damjan Polh je dejal, da so se na njihovi strani trudili, a so vladne ponudbe ostajale enake kot ob začetku stavke. Neuspešna mediacija je zanje precejšnje razočaranje, je dejal. Izjavo pa je začel z minuto molka za javno zdravstvo.