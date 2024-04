Francija, Egipt in Jordanija pozvali k prekinitvi ognja v Gazi

Pariz/Kairo/Aman, 9. aprila - Voditelji držav Francije, Egipta in Jordanije so v ponedeljek v skupnem članku, objavljenem v več časnikih, pozvali k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in k rešitvi dveh držav, češ da je to edini način za zagotovitev miru in varnosti za vse v regiji. Prav tako so pozvali k spoštovanju resolucije VS ZN, ki zahteva prekinitev ognja med ramazanom.