39 dni do OI - Kupuješ mojo hruško?

Ljubljana, 17. junija - Francoščina velja za romantičen jezik, celo za jezik zaljubljencev, pa vendar so nekatere besedne zveze vse kaj drugega kot to. Ob nepoznavanju nekaterih fraz in njihovem dobesednem prevodu človek lahko zlahka zastriže z ušesi. Tako v resnici Francozi ne prodajajo hrušk vse povprek, ampak bi zgolj radi vedeli, ali se nekdo norčuje iz njih.