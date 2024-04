EU VOLITVE: Odzivanje EU na bližnjevzhodno krizo v znamenju razhajanj med članicami

piše Sara Kovač

Bruselj, 28. aprila - EU je odziv na napetosti na Bližnjem vzhodu gradila na poudarjanju pravice Izraela do obrambe in hkratnem pozivanju k spoštovanju mednarodnega in humanitarnega prava. Izdatno je tudi podprla Palestince s pomočjo, a njena vloga in vpliv na diplomatska prizadevanja sta se izkazala za omejena. K temu so svoje prispevala razhajanja med članicami.