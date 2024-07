Von der Leyen članice pozvala k posredovanju imen kandidata in kandidatke za komisarski položaj

Bruselj, 25. julija - Novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je davi državam članicam poslala pismo, v katerem jih je pozvala, naj ji posredujejo imeni kandidata in kandidatke za položaj v njeni prihodnji komisiji. Časa za odgovor imajo do 30. avgusta, so sporočili s komisije.