Protestniki v Ljubljani opozarjali na genocid v Gazi

Ljubljana, 7. aprila - V središču Ljubljane se je popoldne zbralo več sto propalestinskih protestnikov, ki so opozorili, da Izrael izvaja genocid nad Palestinci. Protest, ki ga je po šestih mesecih vojne v Gazi organiziralo več gibanj in nevladnih organizacij je potekal mirno, protestniki pa so z oblačili v spomin na umrle v Gazi prekrili večino Trga republike.