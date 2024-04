Slovenija poslala 33 ton humanitarne pomoči za Palestince

Ljubljana/Aman, 6. aprila - Slovenija je odpremila 33 ton humanitarne pomoči za palestinske civiliste, je danes na omrežju X sporočilo obrambno ministrstvo in dodalo, da gre za pomoč v obliki hrane. Pošiljka vsebuje tudi otroško hrano, ki sta jo prispevala Rdeči križ Slovenije in Slovenska Karitas, in je danes že prispela v Jordanijo.