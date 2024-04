Izrael napovedal odprtje novih poti za dostavo pomoči v Gazo

Jeruzalem, 5. aprila - Izrael je danes naznanil odprtje novih poti za dostavo humanitarne pomoči v Gazo. Med drugim bodo v ta namen začasno odprli mejni prehod Erez na severu enklave in povečali količine pomoči iz Jordanije. Ukrep so naznanili le nekaj ur po pogovoru predsednika ZDA Joeja Bidna in izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. ZDA so napoved že pozdravile.