Prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja je bilo lani povprečno 1,1 odstotka več

Ljubljana, 4. aprila - Vlada se je danes seznanila s poročilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) za leto 2023, ko je bilo povprečno nekaj nad 635.000 prejemnikov pokojnin iz obveznega zavarovanja. To je 6930 prejemnikov oziroma 1,1 odstotka več kot leto prej. Ta stopnja rasti je bila takšna kot leta 2014, višja pa od stopenj v letih od 2015 do 2022.