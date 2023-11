Pokojnina bo novembra in decembra za 1,8 odstotka višja

Ljubljana, 1. novembra - Vlada se je z namenom, da zmanjša tveganje za socialno izključenost upokojencev in invalidov, odločila, da bodo njihove pokojnine oziroma nadomestila novembra in decembra za 1,8 odstotka višja kot oktobra, so v ponedeljek sporočili z ministrstva za delo. Višji znesek za november bo izplačan 30. novembra, za zadnji mesec letos pa 28. decembra.