Svet pokojninskega zavoda bo obravnaval predlog poročila zavoda za lani

Ljubljana, 28. februarja - Svet pokojninskega zavoda bo danes obravnaval predlog letnega poročila zavoda za lani. Iz njega je razvidno, da so bili prihodki in odhodki izenačeni v višini 7,1 milijarde evrov. Delež socialnih prispevkov in drugih davkov in prispevkov je znašal 82,7 odstotka, kar je največ po letu 1996, ko se je prispevna stopnja delodajalca dvakrat znižala.