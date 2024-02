Državni proračun za pokritje razlike med prihodki in odhodki Zpiza lani namenil 762,2 milijona evrov

Ljubljana, 28. februarja - Prihodki in odhodki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) so bili lani izravnani v višini 7,1 milijarde evrov. Državni proračun je za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki namenil 762,2 milijona evrov, izhaja iz poročila zavoda za lani, ki ga je na današnji seji sprejel svet zavoda.