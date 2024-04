V izolski bolnišnici razmeroma malo težav zaradi stavke

Izola, 3. aprila - V Splošni bolnišnici Izola so od začetka stavke sindikata Fides preložili 771 ambulantnih pregledov in nekaj manjših operacij, je vodstvo poročalo svetu zavoda na današnji seji. Obravnavali so vse bolnike z napotnicami stopenj nujno in zelo hitro. Na oddelkih za ginekologijo in interno medicino so uvedli izmensko delo.