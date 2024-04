Ukrajina in Finska sklenili varnostni sporazum

Kijev, 3. aprila - Ukrajina in Finska sta danes med obiskom finskega predsednika Alexandra Stubba v Kijevu podpisali sporazum o varnostnem sodelovanju. Stubb se je sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in napovedal 188 milijonov evrov vreden paket nove pomoči Kijevu v strelivu in zračni obrambi.