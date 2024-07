Nekateri bolniki zaradi dolgega covida še vedno s hudimi zdravstvenimi težavami

piše Domen Anderle

Ljubljana, 28. julija - Nekateri bolniki, ki so preboleli covid-19, se še vedno soočajo s hudimi zdravstvenimi težavami zaradi dolgega covida, ki je nastopil po koncu akutne bolezni. Med več kot 200 opisanimi simptomi in znaki so najpogostejše težave zaradi hude utrujenosti. Presenetljivo sicer težave najdlje trajajo pri bolnikih, ki so zboleli za blago obliko covida-19.